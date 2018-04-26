Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от своих показаний по громкому предолимпийскому делу об "употреблении российскими спортсменами допинга".

Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS).

Родченков, в частности, сообщил, что никогда не давал допинговый коктейль российским спортсменам, не видел, как они его употребляли, и не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по его употреблению.

Кроме того он сообщил, что никогда не видел, чтобы российские спортсмены заранее заготавливали чистую мочу для допинг-тестов и чтобы они вообще хоть как-то манипулировали своими анализами.

Также Родченков заявил, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая, по его первоначальным утверждениям, заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте.

Когда же Родченкову продемонстрировали его же предыдущие заявления, в которых говорилось, что "спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой", он заявил, что это был только план.

При этом данная запись использовалась как доказательство подмен допинг-проб в Сочи-2014.

Родченков также не смог назвать точный состав "Дюшес-коктейля", когда судья попросил его это сделать, хотя ранее неоднократно утверждалось, что именно Родченков изобрел эту смесь.

Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен - глава независимой комиссии WADA, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.

"В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила", - подчеркнул Макларен.

Именно на основе доклада Макларена и показаний Родченкова Международный олимпийский комитет провел собственное расследование и лишил российских спортсменов олимпийских медалей, а также запретил участвовать на Олимпиаде в Пхенхчане под триколором.

Напомним, что ранее мы разбирались, что означает решение суда в Лозанне по российским спортсменам.

Отметим, что Родченков в маске требовал у МОК не дать России выйти под своим флагом на закрытии Олимпиады. Он живет в засекреченном месте в США и скрывает свою внешность.