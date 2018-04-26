В четверг, 26 апреля пройдут первые полуфинальные матчи Лиги Европы. "Арсенал" дома в Лондоне примет мадридский "Атлетико". А французский "Марсель" на своем стадионе сыграет против главной сенсации этого сезона - австрийского "Зальцбурга".

Начало обоих поединков в 22.05 по Киеву.

Трансляцию лондонского матча проведет "Футбол 1", а игру "Марселя" и "Зальцбурга" покажут "Футбол 2" и "НЛО TV".

Ответные матчи пройдут в Мадриде и Зальцбурге в следующий четверг, 3 мая.

Финальный матч состоится в среду, 16 мая во французском Лионе.

Как сообщала "Страна", Шахтер начал продажу билетов на центральный матч 30 тура против Зари.

В субботу, 5 мая в Харькове пройдет один из важнейших матчей, оставшихся в украинском футбольном сезоне 2017/18.

Напомним, где сборная Украины проведет домашние матчи в Лиге Наций.