Полуфиналы Лиги Европы. Где сегодня смотреть Арсенал - Атлетико и Марсель - Зальбург
В четверг, 26 апреля пройдут первые полуфинальные матчи Лиги Европы. "Арсенал" дома в Лондоне примет мадридский "Атлетико". А французский "Марсель" на своем стадионе сыграет против главной сенсации этого сезона - австрийского "Зальцбурга".
Начало обоих поединков в 22.05 по Киеву.
Трансляцию лондонского матча проведет "Футбол 1", а игру "Марселя" и "Зальцбурга" покажут "Футбол 2" и "НЛО TV".
Ответные матчи пройдут в Мадриде и Зальцбурге в следующий четверг, 3 мая.
Финальный матч состоится в среду, 16 мая во французском Лионе.
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