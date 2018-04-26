Певица Зианджа поделилась своими архивными фотографиями, на которых она еще маленький мальчик Борис.

"Интересно, почему я никогда не упоминала тот факт, что у меня азиатские корни по отцовской линии? Я родилась и выросла в Крыму, папа - киргиз, мама - башкирка. Горжусь своим настоящим бэкграундом!" - подписала фотографии певица.

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Фото: instagram.com/ziasphere/

"Меня воспитывали как мальчика, игнорируя мою женственность. Но рано или поздно жизнь расставляет все на свои места", - добавила она.

Фото: instagram.com/ziasphere/

"Мама до последнего хотела назвать меня Марком, а бабушка настояла на имени Борис. Но прошли годы, и я нашла свое истинное имя", - заявила Зианджа.

Как сообщала "Страна", ранее экс-Борис Апрель, а теперь Зианджа рассказала, что ходит на свидания, ищет будущего мужа и хочет детей.

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