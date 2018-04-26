В городе Умань зафиксировано отравление учеников в школе № 3. Пострадали 10 детей.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

С 21 по 24 апреля в инфекционное отделение городской больницы № 3 и центральную районную больницу госпитализировали 9 детей с предварительным диагнозом: 5 детей - острый гастроэнтероколит, 1 ребенок - острый энтероколит, 2 ребенка - пищевая токсикоинфекция, 1 ребенок - ОРВИ, ацетонемический синдром, острый гастроэнтероколит.

Один ребенок с 23 апреля находится на амбулаторном лечении в Уманьской детской больнице с предварительным диагнозом острый энтерит.

Во время проверок в школе № 3 отобрали пробы продуктов, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований. В результате выявили нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарных норм и правил.

На данный момент проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала "Страна", в селе под Киевом 25 человек попали в больницу с кишечной инфекцией. Предполагают, что отравление может быть связано с использованием водопроводной воды для приготовления пищи, в последнее время в Софиевской Борщаговке были прорывы на водопроводной сети.

Также мы писали о том, что в Запорожской области пятеро школьников отравились тортом, а в другом материале медики выяснили причину ротавирусной инфекции в детском саду города Бобринец.