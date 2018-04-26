Журналистское расследование издания New York Times о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к голливудским актрисам будет экранизировано, сообщает Reuters.

Экранизацией займутся студии Annapurna Pictures и Plan B Entertainment Брэда Питта. Как рассказала спикер Annapurna Эшли Момтахени, Вайнштейн не будет единственным героем повествования.

Отметим, что статья New York Times о Вайнштейне, написанная журналистками Джоди Кантор и Меган Твохей, на прошлой неделе была удостоена Пулитцеровской премии, а в конце прошлого года дала начало акции протеста женщин против сексуального насилия #MeToo.

Напомним, в октябре прошлого года десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Всего в домогательствах Харви Вайнштейна обвиняют около 70 женщин. Сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого бы то ни было к сексу.

Как сообщала "Страна", Сальма Хайек рассказала, как именно Харви Ванштейн её домогался.



Также мы рассказывали, что в Голливуде появилась статуя Вайнштейна в халате.