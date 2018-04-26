Сегодня, 26 апреля, в Москве прошла пресс-конференция экс-премьера Николая Азарова, с которого сегодня суд ЕС отказался снимать санкции.

Бывший премьер язвительно ответил украинской журналистке на вопрос, на какие средства он живет в России вот уже четыре года. Азаров даже отчитал журналистку, заявив, что она интересуется не теми вопросами, передает "Украинская правда"

"Видишь, какие вопросы их интересуют? Их не интересует ситуация в Украине, где ВВП упал в 2 раза - да девочка? Люди выезжают, закрылись предприятия. А ведь когда я был премьером, такого не было. А деньги... на паперть хожу, вот так вот снимаю шапку и хожу", - съязвил Азаров.

Потом он расширил свой ответ.

"У меня достаточно сбережений, чтобы жить скромно, но я не жалуюсь. Я никогда не брал взяток в Украине", - сказал Азаров.

Экс-премьер также заявил, что в Киеве за 4 года ничего не сделано.

"За 4 года что-нибудь сделано по Воскресенско-Подольскому переходу? Что за 4 года сделано, кроме того, что сделали мы?", - возмущался Азаров.

Беглый чиновник также заявил украинским журналистам, что ему "есть что сказать украинскому народу в отличие от всей вашей шоблы, которую вы здесь представляете".

"И сейчас я знаю, как выйти с этого кризиса, но вас это не интересует. Я знаю, кто ваш хозяин, девочка, для такого вопроса много извилин не надо", - продолжал возмущаться Азаров.

Его прервал модератор пресс-конференции.

После этого Азаров заверил, что вернется в Украину.

"С удовольствием вернусь в Украину, и буду жить на сбережения, которые есть, на ту пенсию, которую получаю. Я знаю, какой режим сейчас, но я вернусь в Украину", - подытожил Азаров.

Как сообщала "Страна", ранее Пенсионный фонд заявил о прекращении выплаты пенсий Азарову.

Также апелляционный суд утвердил отмену выплаты пенсии Азарову.

Ранее сообщалось, что в "Ощадбанке" у Азарова и Януковича лежит больше миллиарда долларов.