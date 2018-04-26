В четверг, 26 апреля 2018 в мире был "добыт" 17-миллионный биткоин. Об этом сообщает CoinDesk.

Таким образом майнеры уже добыли 80% всех цифровых монеток. Это означает, что для добытчиков биткоинов осталась доступна только 1\5 от общего объема самой известной криптовалюты.

"Возможно, лучше всего рассматривать это событие как "психологический барьер", - сказал партнер компании Tetras Capital Алекс Суннарборг.

Каждый биткоин-блок генерирует 12,5 новых биткоинов, всего же каждый день создается около 1 800 новых биткоинов.

Эмиссия биткоина ограничена, в общей сложности, 21 миллионом виртуальных монет.

Как сообщала "Страна", по обвинению в мошенничестве задержан глава биржи криптовалют Coinnest.

Прокуратура подозревает руководство биржи криптовалют в том, что они переводили криптовалюту с кошельков своих клиентов на собственные счета.

Отметим, что одесский депутат Палпатин задекларировал 3 миллиарда в биткоинах.