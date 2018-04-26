В Харьковской областной больнице объявлен карантин из-за кори, сообщили в областной государственной администрации. 

Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, карантин связан с несколькими случаями кори у пациентов. 

"Мера профилактическая - для того, чтобы не допустить распространения вируса. Сейчас на месте работают специалисты - берут смывы, анализы, подтверждают диагнозы и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", у Супрун хотят отменить "неэффективные" прививки для детей.

Мы писали, что число заболевших корью работников украино-датского предприятия "Бадер" во Львовской области  достигло полусотни человек.  Прогнозируют, что количество больных на предприятии будет увеличиваться. Почти одновременно вспышка кори произошла и в государственном колледже декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша во Львове. Здесь заболели шестеро учеников и преподавателей. 

Ранее сообщалось, что в Украину доставили 800 тысяч доз бельгийской вакцины от кори.

 

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