В Харьковской областной больнице объявлен карантин из-за кори, сообщили в областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, карантин связан с несколькими случаями кори у пациентов.

"Мера профилактическая - для того, чтобы не допустить распространения вируса. Сейчас на месте работают специалисты - берут смывы, анализы, подтверждают диагнозы и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", у Супрун хотят отменить "неэффективные" прививки для детей.

Мы писали, что число заболевших корью работников украино-датского предприятия "Бадер" во Львовской области достигло полусотни человек. Прогнозируют, что количество больных на предприятии будет увеличиваться. Почти одновременно вспышка кори произошла и в государственном колледже декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша во Львове. Здесь заболели шестеро учеников и преподавателей.

Ранее сообщалось, что в Украину доставили 800 тысяч доз бельгийской вакцины от кори.