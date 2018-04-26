Сотрудники киберполиции изобличили шестерых киевлян в подделке документов. Банда действовала в течение пяти лет.

Они изготавливали дипломы об образовании, ID-карты, удостоверения водителя, свидетельства на право собственности, паспорта гражданина Украины, а также разнообразные печати и штампы, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Операцию провели сотрудники департамента киберполиции вместе со следователями столичной полиции под процессуальным руководством Киевской прокуратуры № 4.

Оперативники киберполиции установили, что шестеро киевлян в возрасте от 30 до 64 лет работали над созданием фейковых документов в течение последних пяти лет.

Соответствующие материалы были получены правоохранителями в результате 12 обысков.

"Заказчику" нужно было заполнить анкету на сайте, в частности указать требуемый документ; оплатить стоимость - от 300 до 800 долларов. Доставляли подделки по почте или курьером.

Члены группировки использовали специально зарегистрированные аккаунты в мобильных приложениях и мессенджерах - туда входили с помощью VPN-серверов.

Сегодня, 26 апреля правоохранители провели 12 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов группы. Изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские карточки, печати различных организаций и учреждений; записные книжки и черновые записи, цифровые носители информации, бланки аттестатов, дипломов о высшем и неполном высшем образовании, а также комплектующие части и устройства для их изготовления.

Кроме того, полицейские изъяли вещества, похожие на наркотические, и устройство для отстрела резиновых пуль с патронами к нему.

По факту нарушений открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Выясняют, нарушили ли члены группировки нормы статей 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают "заказчиков" деятельности группы и сферы использования поддельных документов.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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