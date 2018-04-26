Сегодня, 26 апреля состоялось очередное судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В заседании сторона защиты обратила внимание суда на тот факт, что большая часть публикаций, которые якобы были написаны Муравицким, и на которых строится обвинение были опубликованы в апреле - мае 2014 года, а Указ Президента Украины 287/2015 который утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, на который ссылается прокурор в своем обвинительном акте, был принят 24 мая 2015 года.

"Мы в очередной раз подчеркиваем то, что материалы следствия только оправдывают нашего подзащитного. Есть статья Муравицкого: "У Донецка цель не отделиться от Украины, у Донецка цель - изменить Украину". Прокурор не мог ответить на вопрос, где же составы преступлений в данной статье, в которых обвиняют Василия," - рассказал "Стране" адвокат Муравицкого Андрей Доманский.

Как сообщала "Страна", ранее адвокат о перспективах дела журналиста: "Если завтра режим Порошенко рухнет, послезавтра Муравицкий выйдет".

Ранее сообщалось, что Муравицкий заявил, что его арестовали за статью о дорогах в Крыму.