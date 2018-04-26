В противостоянии специального прокурора США Роберта Мюллера и президента Дональда Трампа появились новые обстоятельства.

Юридический комитет Сената проголосовал за принятие распоряжения, защищающего Роберта Мюллера от увольнения президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Washington Post.

Документ устанавливает, что любые действия, связанные с отставкой спецпрокурора, замораживаются на 10 дней до их рассмотрения федеральными судьями. Кроме того, о любых подобных действиях необходимо будет заранее уведомить конгресс.

Ранее адвокат Белого дома Тай Кобб заявил, что администрация Трампа не рассматривает возможность отставки Мюллера.

Напомним, что "Страна" ранее сообщала, что Трампа уличили в использовании лексики Иосифа Сталина.

Также мы сообщали, что спецпрокурор Мюллер заявил адвокатам Трампа, что пока не считает его преступником.