В России пролжаются попытки полностью заблокировать мессенджер Telegram, однако в этой истории появились любопытные детали.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, признался, что и сам он пользуется запрещенным ресурсом, передает РИА Новости.

Песков заявил журналистам, что у него самого мессенджер Telegram работает, но с перебоями.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывание вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что у него работает Telegram, а также заявление главы ФАС Игоря Артемьева о том, что он не очень уверен в успехе Роскомнадзора в плане блокировки этого мессенджера, Песков сказал: "Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. И у меня тоже есть перебои. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда".

Напомним, что Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые России обвинили Роскомнадзор в неуклюжих действиях, потому что утрачен доступ к научным сайтам.