Департамент внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции завершил расследование и передал в суд дело касательно гибели полицейского в Кировоградской области в октябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ДВБ в Facebook.

В начале октября 2017 года житель города Благовещенское сообщил об исчезновении сына, сотрудника уголовного подразделения местного отдела полиции. После поисков, в которых принимали участие как правоохранители, так и родные пропавшего, его тело было обнаружено в колодце посреди поля, а машина - в близлежащем водоеме.

Как удалось установить в результате расследования, погибший, 24-летний старший лейтенант полиции, поехал на собственном автомобиле "ВАЗ" отдохнуть в компании двух участковых офицеров Благовещенского отдела полиции, 27-летнего сотрудника СБУ и 33-летнего жителя Благовещенского района. Несмотря на то, что сезон официально еще не был начат, они решили выехать на охоту. Перед этим они выпили - для азарта.

Позже друзья заметили косулю и решили преследовать ее прямо на автомобиле, однако гонки по осеннему полю старый "Жигуль" не выдержал и перевернулся. В результате ДТП владелец машины, который сидел на пассажирском сидении, оказался прижат металлическим каркасом и не подавал признаков жизни.

Остальные участники компании вместо того, чтобы вызвать "скорую" и полицию, испугались, что происшествие "выплывет наверх", и решили все скрыть. Для этого автомобиль утопили в находящемся неподалеку карьере, а тело владельца машины 33-летний гражданский и сотрудник СБУ сбросили в колодец, привязав к ногам камень для надежности.

Как выявила судебно-медицинская экспертиза, смерть полицейского наступила не из-за ДТП, а в результате убийства по неосторожности. Было установлено, что причиной смерти 24-летнего правоохранителя стали не травмы, полученные в результате ДТП, а механическая асфиксия от утопления. Таким образом, если бы остальные участники происшествия вызвали на место аварии медиков, погибший остался в живых.

Фото: facebook.com

На данный момент жителю Благовещенского района, который находился за рулем на момент ДТП и после принимал участие в утоплении пострадавшего в колодце, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 119 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения и убийство по неосторожности. На данный момент он арестован без права внесения залога.

Сотруднику СБУ инкриминируют ч. 1 ст. 119 и ст. 396 УК Украины - убийство по неосторожности и сокрытие преступления. Он также содержится под стражей без возможности внесения залога.

Материалы по этим двум фигурантам дела уже переданы в суд.

Что касается еще двух фигурантов, участковых офицеров полиции, то они оба уволены из органов. Кроме того, по решению Благовещенского районного суда Кировоградской области один из них был приговорен к трем годам лишения свободы за сокрытие преступления, однако на основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания. Для него установлен испытательный срок в 2 года. Также был уволен с должности начальник Благовещенского отдела полиции.

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