На сессии ПАСЕ российские журналисты появились в белых футболках с надписью #FreeSavchenko. Украинская делегация расценила это как часть гибридной войны РФ против Украины.

Фото: ukrinform.ua

Об этом в комментарии украинским СМИ сказал член украинской делегации, народный депутат Борислав Береза, сообщает Укринформ.

"Сейчас в ПАСЕ ходят представители российского телеканала, которые очень неплохо общаясь с местными депутатами, спрашивают их, как они относятся к тому, что Савченко находится в украинской тюрьме. При этом они ходят в футболках с надписью FreeSavchenko. Что это? Это еще одно проявление гибридной войны и попытки дискредитировать Украину", - сказал Береза.

По его словам, сейчас в Европе идет активная гибридная война учитывая, как активно работают лоббисты России, которые хотят разрушить ПАСЕ и другие демократические институты.

"Очень большое количество людей уже поняло, что гибридная война - это не только военные, это и фабрики троллей, это и телевидение, заказные репортажи и прочее", - указал депутат.

Как сообщала "Страна", в четверг в ПАСЕ проходит заседание ad hoc комитета, который занимается рассмотрением изменений в правила и процедур с целью возвращению России в ПАСЕ. Перед заседанием представитель России в этом комитете ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия никогда не будет выполнять резолюции ПАСЕ, касающиеся Украины.

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