НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли за прошлый год - 15 млрд гривен
Национальный банк перечислил первый транш прибыли за 2017 год в 15 млрд гривен в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Первый транш в государственный бюджет был перечислен 16 апреля этого года в сумме 15 млрд гривен", - говорится в документе.
Перечисление оставшейся суммы (29,6 млрд гривен) будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.
Напомним, что ранее Совет Национального банка утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 млрд гривен.
Ранее "Страна" писала о том, что НБУ зафиксировал сомнительные операции в двух десятках банков.
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