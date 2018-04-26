Национальный банк перечислил первый транш прибыли за 2017 год в 15 млрд гривен в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Первый транш в государственный бюджет был перечислен 16 апреля этого года в сумме 15 млрд гривен", - говорится в документе.

Перечисление оставшейся суммы (29,6 млрд гривен) будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

Напомним, что ранее Совет Национального банка утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 млрд гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ зафиксировал сомнительные операции в двух десятках банков.

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