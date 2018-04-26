Президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин заявил, что на сегодняшний день в Украине ни один школьный учебник из программы 2018 года еще не напечатан, и призывает завершить все процедуры и начать процесс печати не позднее 15-20 июня.

"Мы обращаемся к министру образования и науки Лилии Гриневич с просьбой срочно отрегулировать экономические отношения между Институтом модернизации содержания образования и издателями и нивелировать риск возвращения коррупционных схем в сфере издания учебной литературы", - сказал Афонин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве.

В частности, по его словам, отбор учебников является не прозрачным и осуществляется непрофессиональными комиссиями.

Кроме того, Афонин заявляет, что исполнитель бюджетной программы закладывает слишком маленькую сумму на печать учебников (в частности для 5-х классов), которые покрывают только стоимость расходных материалов, но не работу авторских коллективов.

"На сегодня ни один учебник из программы 2018 года еще не напечатан", - отметил президент ассоциации издателей, подчеркнув, что он представляет издательства, которые принимают участие в государственных программах.

По словам Афонина, до 1 сентября еще можно будет успеть напечатать учебники для первых классов, при условии, если завершить все процедуры и начать процесс печати не позднее 15-20 июня.

"Точка невозврата для 5-х классов будет, я думаю, 10 мая", - добавил он.

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