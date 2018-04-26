Россия не намерена выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, председатель думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий в кулуарах ПАСЕ, передает "112 Украина".

На вопрос украиснкого журналиста, когда Россия будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Украине, Слуцкий ответил: "Никогда".

Российский депутат отметил, что на заседании комитета ПАСЕ он будет отстаивать "позицию конструктивного сотрудничества России и Совета Европы".

В то же время народный депутат Украины от БПП Алексей Гончаренко, который также находится на заседании ПАСЕ, заявил, что на заседании комитета ПАСЕ Слуцкий озвучил, что беспокоит Россию, "а именно: что их нет, что без них выбирают судей ЕСПЧ, без них будут выбирать через год генерального секретаря Совета Европы, это неправильно, и чтобы их вернули без санкций".

"Я подчеркнул, что считаю это возмутительным, и я протестую формально, я требовал внести это в стенограмму, против вообще присутствия господина Слуцкого (на заседании комитета ПАСЕ), потому что это человек, который обвиняется в сексуальных домогательствах в самой России, который получил медаль от оккупационной администрации Крыма, который получил орден Кадырова в Чечне, который находится под санкциями со стороны международного сообщества и был шесть раз упомянут в коррупционном докладе за свои действия. Таким образом, любое его присутствие - это уже оскорбление и является недопустимым для Совета Европы", - подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что сегодня, 26 апреля, никаких решений в ПАСЕ принято не было. Единственное принятое решение - был установлен дедлайн 15 мая для тех национальных делегаций и политических групп, которые еще не подали свои предложения. Отмечается, что следующее заседание комитета ПАСЕ состоится 1 июня.

Напомним, российская делегация отсутствует в составе ПАСЕ, поскольку не подала в Страсбург свой персональный состав в знак протеста против санкций. В то же время российских делегатов приглашают для участия в комитете ПАСЕ, который, в частности, рассматривает возможность снятия санкций с России и ее возвращение к работе в ПАСЕ.

Ранее "Страна" писала о том, что ПАСЕ с подачи Украины приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде.

Также мы сообщали, что в ПАСЕ призвали Украину и Россию совместно решить вопрос компенсации переселенцам.