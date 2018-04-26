Журналист телеканала "Волынь 24" и оператор "12 канала", которые были избиты во время расследования нелегальной продажи горючего в Теребовлянском районе Тернопольской области, рассказали о деталях нападения во время презентации Индекса физической безопасности журналистов НСЖУ.

Журналистов некоторое время насильно удерживали в помещении. Оператор получил сотрясение головного мозга, а у журналиста Сергея Шаповала - рассечение щеки и многочисленные травмы. Полицию на место событий вызвал сам нападающий, заявив, что на предприятии произошла кража.

"Благодаря тому, что вели съемку с трех точек, нам удалось зафиксировать факт покупки дизельного топлива. И хотя нападающий разбил фотоаппарат и похитил карту памяти, осталось достаточно материалов о том, что на самом деле произошло. Фактически, мы предоставили правоохранителям доказательства, горючее мы на самом деле не украли. Остается надеяться, что заявление нападающего таки будет опровергнуто", - рассказывает Сергей Шаповал .

Фото: nsju.org

Как оказалось, мужчина, совершивший преступление против журналистов, не только предприниматель, но и член исполкома Теребовлянской горсовета.

"Правоохранители, прибывшие на место событий, очень неохотно вызвали "скорую". Оно и понятно - политик и бизнесмен в небольшом населенном пункте - человек серьезный. Но после звонка в редакцию правоохранители изменили отношение к нам, приняли заявление и отправили избитых в больницу, где мне наложили швы, а оператору оказали необходимую помощь. И только благодаря тому, что журналисты - лица публичные, к нам отнеслись соответствии с законом", - отмечает Сергей Шаповал.

"Когда речь идет о нападениях на журналистов, на самом деле затрагивается лишь вершина айсберга, ведь люди, которые позволяют себе бить работников СМИ, неоднократно применяли силу и к другим гражданам", - уверен пострадавший журналист.

"И то, что мы публикуем детали нападения, добиваясь справедливого расследования, огласки таких инцидентов - не просто отстаивание своих прав, но и возможность предупредить такие правонарушения в будущем", - отмечает Сергей Шаповал.

Присутствовавшая на презентации Индекса физической безопасности журналистов коллега господина Сергея Людмила Яворская, которая руководит проектом журналистских расследований на канале "Волынь 24", отметила, что правоохранители, прибывшие на место событий, вели себя непрофессионально.

"Когда нападающий позвонил в полицию и сообщил, что якобы на его предприятии произошла кража 10 литров дизтоплива на вызов выехали почти пиввиддилка полиции. Но когда выяснилось, что на территории есть ребята, которые так же хотят сообщить о другом преступлении, гораздо тяжелее, то это заявление не очень хотели принимать. Даже предлагали сначала поехать в больницу, а заявление писать уже в следующем или какого-то другого дня, - рассказывает детали Людмила. - Фактически, пострадавшим журналистам пришлось чуть ли не воевать, чтобы на месте преступления от них приняли заявление".

То, что делалось дальше, вообще поражает. Дошло до того, что руководство райотдел откровенно игнорировало доказательства, которые предоставляли журналисты.

"Собственно, добиться открытия уголовного производства удалось только благодаря активной и мощной поддержке всеукраинских СМИ и наших коллег на месте, - рассказывает Людмила Яворская. Таким образом удалось привлечь внимание тернопольского отделения полиции, забрал это дело на расследование в себя и обещает объективно провести расследование".

Во время нападения больше всего досталось оператору Роману Харченко: он до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, в тяжелом состоянии - даже передвигаться без посторонней помощи не в состоянии.

Что касается самого Сергея, то врачи настаивают на стационарном лечении.

"Поэтому ему пришлось приложить усилия, чтобы приехать в Киев на встречу, чтобы рассказать свою историю, - комментирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко . - Национальный союз журналистов Украины стремится привлечь внимание широкой аудитории к этой ситуации, чтобы помочь нашим волынским коллегам отстоять свои права. И чтобы подобных случаев, когда человек применяет грубую силу к журналистам, потому что понимает, что не будет наказан, не случалось в будущем".

Напомним, 20 апреля журналиста интернет-издания "Волынь 24" Сергея Шаповала и оператора "12 канала" Романа Харченко избили во время расследования нелегальной продажи горючего в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Ранее глава Нацсовета журналистов Сергей Томиленко заявил, что в Украине с начала года значительно выросло количество нападений на журналистов.

Как сообщала "Страна", президент Академии украинской прессы Валерий Иванов заявил, что после Майдана в Украине отношение власти к журналистам не улучшилось.