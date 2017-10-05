"Его сравнивают с Че Геварой, а иногда даже с Махатмой Ганди. Но самому Николу Пашиняну более близки идеалы Нельсона Манделы". В таких фразах начинает статью об армянском оппозиционере "Deutsche Welle".

Заканчивается статья не менее патетически: "Есть надежда, что люди пойдут за Пашиняном до полной победы объявленной им "бархатной революции"".

Означает ли столь высокий слог поддержку армянской оппозиции со стороны Берлина и Евросоюза - вопрос открытый. Но то, что Никол Пашинян за считанные дни стал одним из топовых ньюс-мейкеров в мировых СМИ - неоспоримый факт.

За несколько недель до акций протеста - когда еще никто не знал, что они приобретут такой размах - он радикально перестроил свой имидж: сменил костюм депутата на камуфляж "полевого командира" и отпустил бороду. И, надев фирменную бейсболку "Адидас", ринулся покорять армянский политический Олимп (хотя в случае Армении более уместен топоним "Арарат").

Интересно, что эксплуатирующий милитари-стайл Пашинян сам не воевал, а большую часть своей карьеры трудился журналистом. И дважды сидел в тюрьме по "политическим" статьям.

"Страна" собрала всю информацию о лидере армянской оппозиции.

Журналист-сиделец

Никол Пашинян родился в 1975 году в городе Иджеване на северо-востоке Армении.

В 1991 году он поступил на факультет журналистики Ереванского госуниверситета - но через четыре года был отчислен "за политическую деятельность". Так, по крайней мере, утверждал сам Пашинян, который до сих пор не имеет высшего образования.

Отчисление из вуза не помешало ему активно заниматься журналистикой. В 1998 году Пашинян становится главным редактором газеты "Орагир" ("Дневник") - должность, с которой он отправился в свою первую тюрьму.

Уже через год его редакторства газету обвинили в публикации клеветнического материала в адрес супруги депутата армянского парламента Арташеса Гегамяна. "Орагир" оштрафовали на 25 тысяч долларов - сумасшедшая сумма по тем временам, - а приставы описали имущество издания.

Судили и самого Пашиняна: его приговорили к году тюрьмы - за служебную халатность и оскорбление представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей.

Выйдя из тюрьмы, Пашинян стал главным редактором газеты "Айкакан жаманак".

Второй срок Пашиняна

В большую политику оппозиционер двинулся в 2007 году. Он вошел в партию "Импичмент", которая требовала отставки президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргсяна.

Забегая вперед, ему таки удастся отодвинуться Сарсяна от власти. Но только через одиннадцать лет.

Настоящее политическое крещение Пашинян прошел, когда поработал в предвыборном штабе кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна - первого президента Армении, который решил вернуться к власти и устроил массовые протесты в центре Еревана в 2008 году, когда официально победителем на выборах был объявлен Саргсян.

Одним из организаторов акций был Пашинян.

Тогда они закончились кровопролитием: погибло десять человек, сотни было ранено. Протесты были подавлены силой, Тер-Петросян - задержан, а Пашинян объявлен в розыск за организацию массовых беспорядков.

Он год был в бегах, а в 2009-м сдался властям, был осужден на семь (!) лет, но вышел через год по амнистии - в честь 20-летия независимости Армении.

В большой политике

В 2012 году Пашинян стал депутатом армянского парламента. Сменил две партии, прежде чем попал в оппозиционную "Елк" ("Исход"), которую сейчас возглавляет.

Название явно с намеком: "Исход" считается самой либерально-проевропейской партией Армении, которая всегда критиковала курс армянских властей на "неравноправный союз" с Россией.

Дошло до того, что в сентябре 2017 года "Елк" подготовил заявление о выходе Армении из ЕАЭС, которое, впрочем, парламент отверг.

В 2015 году Пашинян уже в статусе депутата был одним из организаторов армянского "Электромайдана" - массовых акций против роста цен на электроэнергию и опосредованно - против российских монополий, владевших сетями Армении.

В сентябре 2017 года у Пашиняна прошла серьезная промо-кампания: он баллотировался на должность мэра Еревана и занял второе место, набрав 21% голосов. А уже через полгода - в середине апреля - он конвертировал наработанный политический капитал в организацию акций протеста против премьера Сержа Саргсяна. Которые на этот раз окончились его отставкой.

Перед этим Пашинян кардинально сменил имидж. Первыми об этом в написали пользователи Facebook.

Фото: facebook.com

И действительно - еще несколько месяцев назад новости о Пашиняне иллюстрировались фотографиями типичного лысеющего политика в костюме и галстуке или, в лучшем случае, демократичном свитере.

Фото: a24.az

То же самое можно видеть на записях 2017 года.

Видео: youtube.com

Однако, во время "бархатной революции" в Армении на баррикадах увидели совершенно другого человека: приземистого мужчину в бейсболке и камуфляжной футболке.

Судя по последним видео на его страничке в Facebook, отращивать бороду Пашинян начал прямо накануне митингов оппозиции.

Его первые видео с легкой щетиной начинают появляться в соцсети с 3 апреля. А еще в марте запомнившийся сегодня своим "милитари-стайл" Пашинян приходил без бороды в костюме в детский сад и читал "Сказку о злом домике".

Уже к 15 апреля у лидера армянской оппозиции появилась заметная борода. Тогда же он начинает появляться на видео исключительно в камуфляжной одежде.

Пользователи заметили, что человек в камуфляже на баррикадах, конечно, смотрится органичнее. Кроме того, в Армении очень много мужчин принимали участие в боевых действиях на территории Карабаха. И образ "военного" вероятно добавил Пашиняну очков.

Взгляды и убеждения Пашиняна

Сейчас Никол Пашинян претендует на первый пост в государстве - кресло премьер-министра.

При этом стоит отметить, что Пашинян является одним из самых активных критиков армяно-российских отношений - включая их оборонную составляющую, на которую, как утверждалось, армянские оппозиционеры не замахиваются.

"Отнюдь не умаляя важность армяно-российских стратегических взаимоотношений, мы констатируем, что в этих отношениях существуют проблемы: самая большая из которых это то, что армяно-российские отношения не являются партнерскими, это взаимоотношения говорящего и слушающего", - заявил Пашинян в 2015 году во время визита в Москву для общения с армянской диаспорой.

В 2017 году он критиковал поставки Турции российских ЗРК С-400. Пашинян утверждал, что Анкара с их помощью будет воевать против России в гипотетическом глобальном конфликте. Также он считал, что российские военные договора с Арменией не защитят ее от возможной войны с Азербайджаном.

"Надо четко констатировать, что самую сильную армию региона, оставленную Вазгеном Саргсяном (премьер и военный министр Армении - Прим.Ред.), Серж Саргсян заменил на самую сильную бумажную папку региона. Вдохновительные договоры с Россией, уничижающие суверенитет Армении, в самый решающий момент окажутся на мусорной свалке", - заявлял Пашинян, давая понять, что не верит в то, что РФ будет готова защитить Армению в случае начала войны с Азербайджаном.

"До революции" звучала также его критика в отношении ЕАЭС и ОДКБ - экономического и военного блоков под эгидой России.

Но уже в разгар протестов апреля 2018 года риторика оппозиционера поменялась.

"Наша партия ("Елк" - ред.) никогда не говорила о выходе Армении из ОДКБ, выход из ЕАЭС может происходить только через референдум. Мы не собираемся делать резких геополитических движений", — заявил Пашинян 24 апреля.

"Тут нет никакого геополитического контекста и вообще нет ни капли антироссийских настроений", - заявил Пашинян в интервью РБК. Однако заявил, что "Армения должна понять, какие обязательства имеют наши стратегические партнеры перед нами и какие конкретные обязательства имеем перед ними мы, потому что очень много неразберихи в этой сфере. Мы считаем, требования нужно конкретизировать и обоюдные обязательства".

Другими словами, Пашинян заявляет, что намерен как минимум менять формат сотрудничества с Россией - хотя и без выхода из ОДКБ.

Правда, в России, судя по публикациям в СМИ, подозревают, что лидер армянского "Майдана" не совсем искренен в своих словах и, если придет к власти, то постепенно начнет сворачивать союзнические отношения с Москвой, пытаясь заменить гарантии безопасности со стороны РФ на аналогичные гарантии безопасности со стороны США. Вашингтону, теоретически, было бы выгодно закрепиться в Армении, создав точку влияния в Закавказье и на границе с враждебным американцам Ираном.

Семья

У Никола Пашиняна есть жена трое сыновей, старший из которых занимается издательским бизнесом. Супруга тоже работает в нем, издавая "семейную" газету "Армянское время".