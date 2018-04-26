МИД России требует от украинских властей незамедлительно освободить руководителя регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Крыму Елену Одновол. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, обвинение Одновол в том, что она была доверенныл лицом Путина на выборах 2018 года, которое инкриминируется задержанной, не соответствуют действительности.

"Это не соответствует действительности. Любому человеку понятно, о каких претензиях со стороны Украины идет речь", - сказала Захарова.

По ее словам, Киеву нужен очередной скандал.

"Не вызывает сомнений, что Елена Одновол была схвачена именно за свое неравнодушие к героическим страницам Великой Отечественной войны, несогласие с попытками ее переписать, стремление помочь ветеранам и за вовлечение молодежи в эту работу", - отметила Захарова.

"Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно ее освободить", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что Елена Одноволна была задержана украинскими правоохранителями на административной границе с аннексированным Крымом. Отмечалось, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.

При себе у крымчанки был украинский паспорт. Скорее всего, она получила также и паспорт России (как и подавляющее большинство других крымчан).

Ранее мы сообщали, что задержанной было предъявлено подозрение в госизмене.

Также мы писали о том, что арестованная в Украине за агитацию за Путина крымчанка Одновол оказалась на пятом месяце беременности.