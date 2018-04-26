У Лаврова заявили, что украинская сторона задержала и обвинила в госизмене крымчанку Одновол, чтобы устроить скандал
МИД России требует от украинских властей незамедлительно освободить руководителя регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Крыму Елену Одновол. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.
По словам Захаровой, обвинение Одновол в том, что она была доверенныл лицом Путина на выборах 2018 года, которое инкриминируется задержанной, не соответствуют действительности.
"Это не соответствует действительности. Любому человеку понятно, о каких претензиях со стороны Украины идет речь", - сказала Захарова.
По ее словам, Киеву нужен очередной скандал.
"Не вызывает сомнений, что Елена Одновол была схвачена именно за свое неравнодушие к героическим страницам Великой Отечественной войны, несогласие с попытками ее переписать, стремление помочь ветеранам и за вовлечение молодежи в эту работу", - отметила Захарова.
"Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно ее освободить", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Напомним, что Елена Одноволна была задержана украинскими правоохранителями на административной границе с аннексированным Крымом. Отмечалось, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.
При себе у крымчанки был украинский паспорт. Скорее всего, она получила также и паспорт России (как и подавляющее большинство других крымчан).
Ранее мы сообщали, что задержанной было предъявлено подозрение в госизмене.
Также мы писали о том, что арестованная в Украине за агитацию за Путина крымчанка Одновол оказалась на пятом месяце беременности.