Пользователи сети заметили резкую смену имиджа лидера оппозиционных протестов в Армении 42-летнего Николы Пашиняна.

Фото: facebook.com

И действительно - еще несколько месяцев назад новости о Пашиняне иллюстрировались фотографиями типичного лысеющего политика в костюме и галстуке или, в лучшем случае, демократичном свитере.

Фото: a24.az

То же самое можно видеть на записях 2017 года.

Видео: youtube.com

Однако, во время "бархатной революции" в Армении на баррикадах увидели совершенно другого человека: приземистого мужчину в бейсболке и камуфляжной футболке.

Судя по последним видео на его страничке в Facebook, отращивать бороду Пашинян начал прямо накануне митингов оппозиции.

Его первые видео с легкой щетиной начинают появляться в соцсети с 3 апреля. А еще в марте запомнившийся сегодня своим "милитари-стайл" Пашинян приходил без бороды в костюме в детский сад и читал "Сказку о злом домике".

Уже к 15 апреля у лидера армянской оппозиции появилась заметная борода. Тогда же он начинает появляться на видео исключительно в камуфляжной одежде.

Пользователи заметили, что человек в камуфляже на баррикадах, конечно, смотрится органичнее. Кроме того, в Армении очень много мужчин принимали участие в боевых действиях на территории Карабаха. И образ "военного" вероятно добавил Пашиняну очков.

Ранее "Страна" сообщала, что переговоры и.о. премьера Армении и лидера оппозиции Никола Пашиняна отменены.

Также лидера армянской оппозиции Пашиняна выпустили из СИЗО.