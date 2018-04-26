В канун Дня Победы в Киеве состоялась презентация третьего тома уникальной книги-фотоальбома, на страницах которого навсегда запечатлены лица и судьбы еще ста ветеранов Великой Отечественной войны – «Люди Победы. Наш Полк».

С каждым годом рядом с нами остается все меньше тех, кто завоевал Победу в той войне. Но каждый раз презентация нового тома этой книги собирает полный зал. Ветераны, их дети, внуки и правнуки, а еще – те, кто не забыл, кому мы обязаны десятками лет мирной жизни, приходят, чтобы еще раз подтвердить: «Мы – помним. Мы – в одном строю».

Первая книга проекта увидела свет три года назад и была приурочена к 70-ой годовщине Победы. Творческая команда фотоальбома получила много отзывов от людей разных поколений, городов и стран. Ветераны просили: «Пожалуйста, не останавливайтесь! Мы хотим, чтобы нас могли слышать новые поколения даже тогда, когда нас уже не станет». И работа продолжилась.

В канун Дня Победы 2016 года в киевском парке «Победа» при поддержке телеканала «Интер» и ветеранских организаций был открыт первый в Украине памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Образ героев скульптурной композиции «Люди Победы» – собирательный, а прототипами стали герои первого тома фотоальбома – летчик, Герой Советского Союза Иван Иванович Селифонов и стрелок-радист Анна Федоровна Коломейцева.

Год назад была издана вторая книга – «Люди Победы. Будем жить!». А несколько дней назад в Киеве был презентован третий том – «Люди Победы. Наш полк». Героев этой книги искали по всей стране: от Западной Украины до труднодоступных сегодня Луганской и Донецкой областей. Обложка третьего тома – это коллаж из ста фотографий, которые вошли в книгу.

«Мы назвали третий том – «Люди Победы. Наш полк», – говорит генеральный продюсер проекта «Люди Победы» и руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Это именно то определение, которое мы должны были найти в этом году, в году 75-летия Сталинградской битвы. Часто мне в последнее время задают странный, с моей точки зрения, вопрос: «Зачем вы это делаете?» Концерты ко Дню Победы, такие книги, фильмы... Мы это делаем, потому что у нас есть эта возможность в силу нашей профессии. Миллионы людей в Украине занимают такую же позицию, но у них такой возможности нет. Я бы хотела, чтобы наши ветераны и все нормальные люди увидели, что нас – большинство. Тех, кто помнит и чтит нашу историю и память».

С каждым годом в зале все меньше ветеранов. Но пустых мест нет: на смену ушедшим приходят, приезжают, прилетают из других стран их дети, внуки, правнуки. На экране – фотографии героев всех трех томов, которых уже нет с нами. А в зале – шепот: «Наш Кузьмич… Емельянович… Васильевич…» Их память, как и память миллионов защитников нашей страны, которых уже нет с нами, почтили минутой молчания.

«Если доживем до следующего года, мало нас останется – будет меньше книжечка, – с печалью констатирует еще один герой книги, Иван Евстафьевич Никифорук. – Но она необходима. Необходимо, чтобы подрастающее поколение услышало нас».

Для ветеранов главная ценность книги – уважение к их подвигу и желание сохранить правду. А люди других поколений видят в каждой из фотографий, в каждой истории – пример для нас сегодняшних. Певец Андрей Кравчук, который также был гостем презентации, сказал: «В книге есть несколько совершенно уникальных, на мой взгляд, фотографий. Главное – всем, кто там запечатлен, веришь. Они – люди со стержнем, которые знают, что такое честь, достоинство. Такие фотоальбомы помогают нам не забывать очень важные вещи. И осознать, какую ошибку мы совершаем, перетаскивая из XX века в XXI век войну».

О том, как важно не забывать свою историю, говорили и гости из других стран, представители ветеранских организаций из Эстонии, России, Армении, Грузии. А еще – о том, как им важно, что историю Победы помнят в современной Украине. «Дорогие ветераны! Для меня большая честь присутствовать здесь и лично поблагодарить вас за все, что вы сделали, – говорит Квачадзе Учу Джейранович, заместитель председателя правления Центрального союза ветеранов войны и военных сил Грузии. – Дед мой на войне пропал, потом мы узнали, что он погиб. И это – очень больно. Всего вам наилучшего, долгих лет жизни, и чтобы вы всегда были уверены в нас, ваших детях. Огромное спасибо «Интеру» за то доброе дело, которое они делают. Когда я ехал в первый раз в Киев, а я уже здесь в третий раз по приглашению телеканала, – думал: зачем беспокоить ветеранов, зачем им сюда приезжать? Они же в возрасте, им трудно... А потом увидел: со мной приехали пожилые люди, а обратно возвращались – уже молодые. Спасибо вам за это. Спасибо, что помните».

Гости презентации стали первыми зрителями фрагмента документального фильма «Люди Победы» – о том, как создавалась эта книга, о ее героях, о других важных проектах телеканала «Интер». Полную версию фильма телезрители увидят в эфире телеканала совсем скоро. А 9 мая на «Интере», как и каждый год, – будет специальный телеэфир. С самого утра – марафон «Наша Победа». Днем – встреча с любимыми героями фильма «В бой идут одни старики» и премьерный сериал «Добровольцы». А вечером, в 20:30, главное событие дня – большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех».

«Для нас несомненным является то, что Люди Победы, о которых мы рассказываем, – и те, кто выжил, и те, кто погиб на полях сражений, – это люди, которые очистили нашу землю от нацизма, – говорит главный редактор телеканала «Интер», автор идеи проекта «Люди Победы» Антон Никитин. – Это те люди, которые восстановили страну из руин после самой страшной войны в истории человечества. У нас нет в этом сомнений. Так получилось, что сегодня, когда им за 90, им приходится снова воевать. Приходится идти в одном полку с теми, кто им верит, кто разделяет их историю. Сегодня их по-прежнему боятся, несмотря на то, что им за 90. Боятся, потому что они не дают забыть правду, переписать историю. Твердо стойте на ногах, вы нам всем нужны, дорогие ветераны! Вы нужны Украине».

Третий том книги «Люди Победы» совсем скоро появится на полках книжных магазинов. А уже сегодня его можно приобрести на сайте polk.inter.ua.