Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина"

"Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш.

По его мнению, это проблема общественного самосознания и морали тех, кто так поступает.

Он добавил, что необходимо проводить разъяснительную работу и по этому вопросу, и по покупкам российских товаров. Он заверил, что возглавляемое им министерство будет "влиять на этот процесс", при этом как именно, министр не уточнил.

Также министр заявил о необходимости более жестких мер к международным компаниям, которые сотрудничают с аннексированным Крымом.

Как сообщала "Страна", суд Херсона арестовал украинку, которая агитировала за Путина в Крыму.

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Ранее половину острова Тузла в Крыму передали властям РФ для строительства моста.