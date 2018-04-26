Появилась схема объезда Шулявского путепровода, реконструкция которого начнется уже 1 мая. Ремонтные работы продлятся 17 месяцев.

Схему опубликовал сайт 112.ua.

Так, на время ремонта предусмотрены такие изменения:

движение по маршруту ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на пр. Победы (на этом участке пр. Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги): будет сохранен существующий выезд на пр. Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут ул. Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и от ул. Петра Нестерова в направлении пр. Победы (будет установлен временный светофор);

на троллейбусном маршруте со стороны Севастопольской площади на ул. Вадима Гетьмана конечной остановкой будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Фото: 112.ua

В мае 2017 года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке. Стоимость работ составит 400 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в КГГА рассказали, когда отремонтируют "уставший" мост на Шулявке.

Также в Киеве при реконструкции Шулявского моста снесут часть завода "Большевик".