"Уставший" Шулявский мост перекроют на полтора года. Схема объезда
Появилась схема объезда Шулявского путепровода, реконструкция которого начнется уже 1 мая. Ремонтные работы продлятся 17 месяцев.
Схему опубликовал сайт 112.ua.
Так, на время ремонта предусмотрены такие изменения:
- движение по маршруту ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на пр. Победы (на этом участке пр. Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;
- ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги): будет сохранен существующий выезд на пр. Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);
- односторонними будут ул. Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и от ул. Петра Нестерова в направлении пр. Победы (будет установлен временный светофор);
- на троллейбусном маршруте со стороны Севастопольской площади на ул. Вадима Гетьмана конечной остановкой будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".
Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.
Фото: 112.ua
В мае 2017 года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке. Стоимость работ составит 400 млн грн.
Ранее "Страна" сообщала, что в КГГА рассказали, когда отремонтируют "уставший" мост на Шулявке.
Также в Киеве при реконструкции Шулявского моста снесут часть завода "Большевик".
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