В центре Киева на Крещатике молодая женщина попала под колеса автомобиля, когда пыталась перебежать дорогу. Об этом сообщает УНН.

По словам подруги пострадавшей, они должны были встретиться возле одного из заведений на Крещатике. Чтобы быстрее добраться до места встречи, женщина решила перебежать восьмиполосную магистраль в неустановленном месте.

Женщину сбил водитель автомобиля, который двигался в направлении Европейской площади во второй полосе. Удар пришелся на руку и спину. По словам очевидцев, после аварии женщина сама вызвала себе скорую помощь и сказала, в какую больницу и к какому хирургу ее везти.

Фото: unn.com.ua

Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители комментировать ситуацию отказались.

Как сообщала "Страна", ранее соцсети шокировало видео с матерью, которая с коляской перебегает 8 полос на Крещатике.

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