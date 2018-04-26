Суд ЕС отказался снимать санкции с экс-премьера Азарова
Европейский суд юстиции отклонил иск экс-премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета ЕС о снятия с него ряда санкций, которые ввели в 2014 году.
Об этом говорится в решении суда.
Таким образом, бывшему премьеру до сих пор запрещено находиться в ЕС, где заморожены его банковские активы. Также Азаров должен компенсировать судебные издержки сторон.
Защита Азарова утверждала, что введении санкций нарушают фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование. Также адвокаты заявляли, что экс-премьер Украины попал в черный список ЕС на основании ошибочного суждения.
6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека, среди которых был и Азаров.
Ранее "Страна" сообщала, что ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева.