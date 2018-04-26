18 боевых гранат РГД-5 изъяты у жителя Винницы. Как сообщили в региональном управлении Нацполиции, мужчина хранил боеприпасы с целью сбыта.

"В доме подозреваемого, который попал в наше поле зрения, мы провели обыск и изъяли 18 боевых гранат с запалом. Устанавливаем, с какой целью человек держал их у себя дома, но по предварительной информации, житель Винницы планировал их продать", - рассказал начальник областного главка полиции Юрий Педос.

По словам 39-летнего мужчины, боеприпасы он якобы нашел у магазина и забрал домой, чтобы потом сдать в полицию.

Фото: npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

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