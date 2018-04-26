Президент США Дональд Трамп поделился осуждаемыми вариантами его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Fox News.

"У нас есть три или четыре даты и пять мест", — сказал Трамп.

При этом президент США не исключил, что встреча может не состояться.

"Не исключено, что я быстро покину ее. Не исключено, что эта встреча вообще не состоится", — отметил Трамп.

До этого глава президентской администрации Южной Кореи Лим Чжон Сок заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин 27 апреля посадят дерево на военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров. Ким Че Ын польет дерево водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин - водой из реки Тэдонган, которая протекает на территории Северной Кореи.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына открытым и честным.

Также Ким Чен Ын заявил о прекращении испытания ядерного оружия.