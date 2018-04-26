В рамках обеспечения публичной безопасности в Одессе на майские праздники будут работать более 2 тысяч правоохранителей, в том числе 500 бойцов Национальной гвардии. Также будут переведены на усиленный режим работы сотрудники ГосЧС и ГПСУ.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровый, передает пресс-служба СБУ.

Главной задачей правоохранителей будет не допустить провокаций в годовщину трагических событий 2 мая.

"Перед подразделениями системы МВД Одесской области стоит важная задача - обязательно провести предупредительную работу и ряд превентивных мер перед годовщиной трагических событий 2 мая. Планируются встречи с лидерами общественных организаций. Наша цель - предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию", - подчеркнул Яровый.

Он также сообщил, что в городе будут действовать фильтрационные меры. Все будет нацелено на то, чтобы не допустить провокаций и обеспечить безопасность горожан и гостей Одессы.

"Из-за событий на востоке Украины увеличился оборот оружия, и мы не можем допустить каких-то случаев его использования. Все помнят события перед Верховной Радой, когда от взрыва гранаты погибли четыре военнослужащих Нацгвардии. Более такое не может повториться," - напомнил Яровый.

Видео: facebook.com/sbu.odessa/

"Правоохранители сделают все, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок 2 и 9 мая. Мы имеем полное понимание и поддержку со стороны СБУ. Также в Главном управлении Нацполиции будет действовать ситуационный штаб. Конечно, к работе будут привлечены антиконфликтные группы и подразделения оперативно-тактического реагирования", - заключил замминистра.

Также сообщается, что к планированию мер безопасности на майские праздники в Одессе привлекли консультантов из Консультативной миссии Европейского Союза.

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