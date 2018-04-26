Киевский футбольный клуб "Арсенал" сменит название. С 2019 года команда будет называться "Арсенал ЦСКА" (ЦСКА - центральный спортивный клуб армии).

Об этом сообщил президент клуба Ивица Пирич.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве представители "Арсенала" подписали с Министерством обороны Украины.

"Сегодня ФК" Арсенал" (Киев) подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Со следующего года футбольный клуб будет называться ФК "Арсенал ЦСКА". Теперь и солдаты Украины получили свою команду, мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий, чтобы сделать сильную Футбольную Академию и поднимать украинский футбол ", - говорится в сообщении.

Благодарность за поддержку выразили министру обороны Украины Степану Полтораку.

На текущий момент команда выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Фото: facebook.com/ivicapirich

Как сообщала "Страна", лондонский "Арсенал" готов заплатить за полузащитника Шахтера 50 миллионов фунтов. Фред выступает в "Шахтере" с 2013 года.

Напомним, что в Киеве целый месяц будут водить бесплатные экскурсии по городу.