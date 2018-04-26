Депутаты Винницкого областного совета не поддержали решение о поднятии красно-черного флага ОУН на госучреждениях в дни, связанные с чествованием памяти героев национально-освободительной борьбы.

За такое решение проголосовали всего 30 из 44 присутствующих на внеочередной сессии депутатов, сообщает Укринформ.

В проекте решения сессии предлагалось рекомендовать поднятие на административном здании Винницкого областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, революционного флага ОУН в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев.

Как сообщала "Страна", ранее в Раде предложили вывешивать красно-черный флаг УПА только по праздникам.

Мы писали, что депутаты Хмельницкой области разрешили на праздники поднимать красно-черный флаг.

Ранее Львовские депутаты разрешили официально использовать флаг ОУН.