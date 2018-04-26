Представители радикальной организации С14 облили белой краской, главу Прогрессивной соцпартии Украины (ПСПУ) Наталью Витренко и ее однопартийцев.

Видео нападения радикалы выложили в Facebook.

Обливание сопровождалось криками "Слава Украине!". "Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле", - написали в комментарии к видео из С14.

Видео: facebook.com

Окружной административный суд Киева, из здания которого вышла Витренко, рассматривает иски ее и Владимира Марченко к Национальной полиции Украины по поводу бездействия силовиков 9 мая 2017 г. Тогда радикалы атаковали в квартиры лидеров ПСПУ, тем самым, заблокировав этим их участие в мирной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по возложению цветов к Могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Стоит также отметить, что Наталья Витренко приходится мамой заместителю главы НАК "Нафтогаза" Юрию Витренко.

Ранее "Страна" сообщала, что ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.

Также националисты из С14 накануне Пасхи объявили войну куличам.