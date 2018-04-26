В Киеве уже начала расцветать душистая сирень. Киевляне уже могут любоваться кустами с первыми распустившимися цветочками на столичной Троещине.

Как доказательство этому фотографию цветущей троещинской сирени выложила на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

Фото: facebook.com

"Пройти мимо сирень невозможно. Он останавливает, окутывает душистыми цветами и дарит хорошее настроение. Удачного всем дня!"- написала в соцсети Наталья Макогон.

Также она уточнила в комментариях к посту, что цветущую сирень можно увидеть на улице Николая Лаврухина. И вообще на Троещине это растение растет очень хорошо.

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