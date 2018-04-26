Ночью субботы, 28 апреля в западных, северных областях Украины и окрестностях Киева ожидаются заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По сообщению Укргидрометцентра, 28 апреля ночью в западных и северных областях, Киевской области на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °", - указано в опубликованном сообщении спасателей.

До конца суток четверга, 26 апреля в Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Киеве порывы ветра 15-18 м/с.

В Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях синоптики прогнозируют местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщала "Страна", на столицу Израиля обрушился ливень и мощный град, есть жертвы. В национальном парке "Мамшит" около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды.

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