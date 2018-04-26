Генеральная прокуратура заинтересовалась поездками в Донецк экс-губернатора Одесской области, лидера движения "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, который сейчас находится в Нидерландах.

Об этом он написал в Facebook.

"Придурки из ГПУ прислали запрос в прокуратуру Нидерландов, чтобы они выяснили у меня, ездил ли я в Донецк в октябре прошлого года. Опять, видимо, фантазия разыгралась у Лолиты Мальдивской и Юры Сейшельского. Каким это образом я мог попасть на контролируемую Россией территорию и более того, после этого ее покинуть, будучи одним из главных официально признанных Москвой врагов Путина!? Пусть значит сейчас голландцы над этим ломают голову? Оставьте королевство Нидерландов в покое! Я требую пустить меня в Украину и ради этого случая готов давать показания даже на эту абсурдную тему. А вы готовы взять у меня в Киеве показания?". - написал он.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil/

Ранее Саакашвили рассказал, что нашел работу в Нидерландах.

Также мы писали, что Саакашвили заявил, что Луценко отменили американскую визу и забрали грин-карту у Грановского.

Недавно сторонники Саакашвили провели акцию на Банковой, требуя отставки Порошенко после "пленок Онищенко".