СБУ не будет препятствовать поездке в оккупированный Крым экс-кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак, при условии, что она будет следовать законам Украины. Об этом пишет Обозреватель.

"Если она не будет нарушать правила пересечения, если она не будет ничего говорить, что вредит национальным интересам Украины, то при чем здесь СБУ?" - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По поводу того, что Собчак находится в базе данных украинского сайта "Миротворец", Гитлянская пояснила, что СБУ в принятии решений не опирается на этот факт.

"База "Миротворца" не имеет никакого отношения к СБУ, поэтому сравнивать и проецировать решение Службы безопасности на "Миротворец" не стоит", - сказала спикер СБУ.

Напомним, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак 28 апреля поедет в Крым через Украину.

Также мы сообщали, что Собчак обвинила Запад в радикальной пропаганде против Путина и России.