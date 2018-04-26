Внефракционный нарпдеп, представитель партии "Укроп" Виталий Куприй инициирует создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию коррупции президента Петра Порошенко на основе "пленок Онищенко".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Инициирую создание временной следственной комиссии Верховной Рады - ВСК по расследованию коррупционных преступлений Порошенко на основе "пленок Онищенко", - написал он.

Куприй подчеркивает, что в этой ситуации помимо правоохранителей "народные депутаты также обязаны выполнить функцию Верховной Рады относительно парламентского контроля и исследовать имеющиеся материалы и обстоятельства, по результатам чего предоставить собственный отчет по поводу этой ситуации".

"Именно поэтому я инициирую создание ВСК и уже направил письма всем главам фракций для определения их представителей. Возглавить эту комиссию хотел бы я лично", - заявил нардеп.

Фото: facebook.com/kupriyofficial

Ранее "Страна" сообщала, что сторонники Саакашвили провели акцию на Банковой, требуя отставки Порошенко после "пленок Онищенко".

Также НАБУ ведет уголовное производство по "пленкам Онищенко".