Туристы все чаще ездят в Чернобыль. С 2016 года число посетителей зоны отчуждения выросло втрое - с 16 тысяч до почти 50 тысяч человек в год.

Об этом эфире радио "НВ" сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Сегодня, когда Украина вспоминает 32-ю годовщину аварии на ЧАЭС, "Страна" собрала самые популярные - можно сказать, культовые - места в зоне отчуждения.

ДК Энергетик

Дворец культуры "Энергетик" расположен в самом центре Припяти. В нем сосредотачивалась вся культурная деятельность города: проводились мероприятия, дискотеки, работали детские кружки и студии.

В ДК сохранились остатки мраморной плитки, которой было облицовано здание, витражи и мозаика. Это придает зданию комплекса особенно апокалиптический вид.

Городской парк развлечений

Это одно из самых известных мест в Припяти, а вид на колесо обозрения практически стал одной из "визитных карточек" Зоны.

Парк – один из наиболее сильно зараженных мест из-за того, что там много металла.

Однако туристы любят рассматривать полуразвалившиеся аттракционы. А знаменитое колесо так и не было запущено в эксплуатацию – его намеревались открыть 1 мая 1986 года.

Бассейн "Лазурный"

Бассейн работал в Припяти и после Чернобыльской катастрофы — почти до конца 90-х годов, пока продолжала функционировать атомная станция. Бассейн располагается в относительно чистом и безопасном микрорайоне города, поэтому в него приходили поплавать сотрудники станции.

Бассейн фигурировал в нескольких компьютерных играх и фильмах.

Гостиница "Полесье"

Гостиница когда-то была была визитной карточкой Припяти. Она расположена в центре города рядом с парком аттракционов. С ее смотровой площадки открывается отличный вид на главную городскую площадь и ДК "Энергетик".

После аварии на ЧАЭС в здании гостиницы располагался штаб ликвидации последствий. С крыши гостиницы виден 4-й энергоблок, что позволяло корректировать действия пожарных вертолетов.

Туристы приходят в "Полесье", чтобы посмотреть на виды Припяти, советскую планировку здания и деревья, которые прорастают сквозь пол.

Пруд-охладитель

Искусственный водоем был предназачен для охлаждения реакторов станции. Его глубина достигает 20 метров, длина – 11,4 км, ширина – более 2 км.

Пруд создавался на месте старого русла реки Припять. Под водой, после наполнения водоема-охладителя, оказалось несколько озер и песчаный карьер, песок из которого использовали при строительстве станции.

Посередине его разделяет дамба для лучшей циркуляции воды. Поскольку станция не работает, уровень воды а пруду постепенно снижают, а со временем его планируется осушить. Правда, это вызывает у некоторых опасения, потому что в пруду остались обломки реактора 4 блока, которые, если слишком быстро осушить водоем, могут стать источниками радиоактивной пыли.

В настоящее время в пруду в огромных количествах водится рыба, но естественно, ее нельзя ловить и есть.

ЧАЭС

Туристы могут побывать и на территории самой ЧАЭС, хотя обычно экскурсии проходят неподалеку от станции, но за дополнительные деньги все возможно. На ЧАЭС можно посмотреть, как идет строительство защитной арки, которая должна надежно закрыть здание энергоблока. Сейчас на территории станции, включая стройку, работает около 4 тысяч человек. Однако и станция, и арка хорошо видны и с крыш Припяти.

Пожарная часть в Чернобыле

Чернобыльские пожарные одними из первых начали борьбу с аварией на ЧАЭС. Слева от пожарной части находится небольшая выставка техники, принимавшей участие в ликвидации последствий аварии.

Памятник пожарным стоит у центрального въезда в часть. Деньги на него собирали сами ликвидаторы, монумент выполнен из обычного железобетона и выкрашен серой краской. У фигур есть реальные прототипы — люди, которые пожертвовали своим здоровьем и жизнью.

Рыжий лес

Участок леса неподалеку ЧАЭС сильно пострадал от выброса радиоактивной пыли. Деревья погибли, а их листья окрасились в рыжий цвет. В ходе дезактивации деревья были снесены и захоронены. Сейчас в лесу уже растут нормальные деревья, однако на них наблюдаются признаки мутаций – слишком много или мало веток, низкорослость, слишком длинная или короткая хвоя, или полное ее отсутствие.

РЛС "Дуга"

Радиолокационная станция - это большой комплекс антенн. Она выполняла задачу по обнаружению пусков межконтинентальных баллистических ракет.

С помощью мощных радаров военные могли, в прямом смысле слова, заглянуть за горизонт. Благодаря этому комплекс получил название "Дуга-1". За характерный стук в эфире при работе станция получила прозвище "Русский дятел".

Для обеспечения ее работы было необходимо около тысячи человек, поэтому для военных и их семей построили небоольшой городк - "Чернобыль-2". Установка использовалась всего несколько лет, а после аварии была заброшена.

Высота антенн достигает 150 м, а длина всей постройки около 500 м. Благодаря своим огромным размерам установка видна практически из любой точки Зоны.