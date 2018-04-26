Более 11 см. В Китае нашли самого крупного в мире комара. Фото
Крупного комара с размахом крыльев в 11,15 см обнаружили китайские ученые. Утверждается, что данный экземпляр является крупнейшим в мире среди этого вида насекомых. Об этом сообщает газета South China Morning Post
Москит был найден в горах юго-западной провинции Сычуань в августе прошлого года во время экспедиции, организованной энтомологом Чжао Ли. Он является куратором Музея насекомых Западного Китая в городе Чэнду, где в мае представит свою находку.
Фото: scmp.com
Несколько месяцев специалист потратил на детальное изучение насекомого, чтобы окончательно убедиться в том, что оно претендует на звание крупнейшего.
Комар относится к семейству долгоножек, к виду Holorusia mikado. Впервые подобные представители москитов были обнаружены в Японии британским энтомологом Джоном Вествудом в 1876 году. Однако обычно размер их крыльев составляет порядка восьми сантиметров.
Несмотря на то, что подобные комары имеют устрашающий вид, они не относятся к разряду кровососущих, плохо летают и не представляют вреда.
В Музее насекомых Западного Китая, где найденного комара представят публике, находятся более 700 тысяч особей насекомых из 40 стран мира.
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