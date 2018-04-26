Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть новый пакет санкций против России, перенесли на 2 мая. Об этом LIGA.net сообщил источник в Администрации президента.

О подготовке нового пакета санкций против РФ 12 апреля заявил президент Петр Порошенко. Он сообщил, что обратился к Кабмину и СНБО с соответствующими поручениями. По словам президента, в разработке новых санкций должна принять участие также СБУ.

Заседание СНБО, на котором должны рассмотреть санкции, изначально анонсировалось на 24 апреля, затем было перенесено на 26 апреля.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о противодействии информационной агрессии России.

Также мы писали, что СНБО должно рассмотреть вопрос закрытия для российских судов рек и морей Украины.