В Киеве студенты "выловили" из Русановского канала тело мужчины
В Днепровском районе Киева двое студентов-рыбаков случайно обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину.
Фото: espreso.tv
По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.
Видео: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве возле Южного моста выловили тело мужчины.
Также мы писали, что в Киеве около Ладьи выловили тело неизвестного мужчины.
Кстати, в столице из озера "Алмазное" спасатели вытащили утопленницу.
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