В Днепровском районе Киева двое студентов-рыбаков случайно обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину.

Фото: espreso.tv

По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве возле Южного моста выловили тело мужчины.

Также мы писали, что в Киеве около Ладьи выловили тело неизвестного мужчины.

Кстати, в столице из озера "Алмазное" спасатели вытащили утопленницу.