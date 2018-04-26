Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал обращение в Госдеп США, подписанное 56 американскими конгрессменами.

Американский документ призывает оказать дипломатическое давление на Украину из-за "чествования коллаборационистов" и "финансируемого государством антисемитизма", передает "Радио Свобода".

По мнению Вятровича, письмо членов Конгресса США является "смешением некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи".

При этом директор Института Нацпамяти удивлен большим количеством уважаемых американских политиков, которые подписали документ.

"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", – заявил Вятрович.

Он напомнил, что в обращении в качестве примера "пронацистской или коллаборационистской пропаганды" приводится информационная кампания его Института Нацпамяти, посвященная УПА.

"Эта информационная кампания состояла из двух выставок "УПА: ответ непокоренного народа", и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма", – заявил Вятрович.

Беспокойство у конгрессменов вызвал Закон Украины от 2015 года, который по мнению представителей законодательной власти США "прославляет нацистских коллаборационистов и внедряет уголовное преследование за отрицание их героизма".

Конгрессмены отмечают, что Украина прославляет "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинской повстанческой армии".

В обращении также упоминается о росте количества случаев антисемитизма в Украине, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера приводят принесения свиной головы со свастикой в ​​синагогу Умани.

Обращение касается ситуации как в Украине, так и в Польше. При этом большая его часть посвящена именно украинской проблеме.

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