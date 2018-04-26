В Одесской области правоохранители устанавливают причину смерти семимесячной девочки и отравления алкоголем ее четырехлетней сестры. ЧП произошло в среду, 25 апреля в пгт Любашевка. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Из районной больницы в дежурную часть местного отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлены двое малолетних девочек в возрасте 7 месяцев и 4 лет. Старшая - с отравлением суррогатами алкоголя, младшая - без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На место проживания детей выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в тот день мать несовершеннолетних пошла в школу на родительское собрание, оставив детей на своего 53-летнего сожителя. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила свою четырехлетнюю дочь на полу в бессознательном состоянии.

В другой комнате между спинкой дивана и стеной вниз головой лежала ее младшая дочь. Сожитель в это время пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и крепко спал.

Каретой скорой помощи детей доставили в реанимационное отделение, где врачи констатировали смерть младшей девочки.

Старшему ребенку сейчас оказывают помощь.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".

Отмечается, что в семье воспитывались девять детей. За несколько дней до трагедии работниками ювенальной превенции Любашевского отделения полиции в отношении главы семьи был составлен протокол по статье "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Сейчас 53-летний мужчина задержан. Ведется следствие.

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