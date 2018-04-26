Если бы в апреле в Украине прошли президентские выборы, во второй тур вышли бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в апреле.

За Юлию Тимошенко отдали бы голоса 8,8% опрошенных, а за Анатолия Гриценко – 6,6%.

При этом за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко и музыканта Святослава Вакарчука проголосовали бы по 6% опрошенных, за шоумэна Владимира Зеленского – 5,8%, а за действующего главу государства Петра Порошенко и лидера Радикальной партии – по 5,5% респондентов.

Затруднились с ответом 19,3% опрошенных, а 16,9% заявили, что не приняли бы участие в голосовании.

Опрос был проведен 10-22 апреля методом личного формализованного интервьюирования 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1.5%.

Фото: ratinggroup.ua

Подробнее о результатах нового опроса и что они означают, читайте в нашем материале.

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