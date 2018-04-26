В среду, 27 апреля в эфире израильского телеканала ILand показали расширенную версию документального фильма "Площадь разбитых надежд" о трагических событиях в Украине зимы-весны 2014 года.

В отличие от сокращенной версии, которая прошла на израильском телевидении 21 февраля этого на этот раз авторы фильма о событиях на Евромайдане также выдвинули собственные версии трагедии 2 мая 2014 в Одессе, передает "Главком". Данный фильм ранее представители украинской власти называли пропагандистским, которые полностью перевирает и манипулирует фактами.

Авторы фильма проводят линию, что виновным в трагедии 2 мая является нынешний спикер рады Андрей Парубий.

Основные герои фильма все те же - трое граждан Грузии Александр Ревазишвили, Цезари Баджалидзе и Георгий Бежиташвили, которые утверждают, что якобы были очевидцами и участниками расстрелов в Киеве в феврале 2014 года, а организаторами этого являлись якобы Михэил Саакашвили, Мамука Мамулашвили, а также тогдашние лидеры Майдана Сергей Пашинский, Андрей Парубий и ряд других лиц.

В расширенной версии скандального фильма Цезари Баджалидзе утверждает, что якобы по договоренности с Парубием он вошел в группу т.н. "наемников", которые устраивали побоище и пожар в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских мероприятий в разных в регионах Украины.

Накануне событий 2 мая несколько сотен патриотически настроенных активистов, по его словам, привезли в Одессу из разных регионов автобусами, в которых уже имелись емкости с бензином, а также палки и цепи. Перед ними стояла задача разгромить лагерь Антимайдана на Куликовом поле. В фильме использованы фрагменты переговоров одесситов с диспетчерами пожарной службы, из которых слышно, как пожарные отказывают гражданам высылать свои расчеты к месту трагедии, а также говорят о том, что их машины захватывают неизвестные.

Глава департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в своем интервью для израильских журналистов утверждает о том, что следователями был установлен факт бездействия сотрудников милиции во время трагедии и что приказ не отправлять пожарные машины поступил от руководства службы по чрезвычайным ситуациям Одессы.

Уликой авторы фильма считают кадры, на которых можно увидеть самого Цезари Баджалидзе внутри сгоревшего Дома профсоюзов вместе с другими активистами.

В конце фильма его автор, журналистка Анна Стефан утверждает, что после выхода первой части ее расследования, ряд людей, кто помогал ей в съемках, затем вызывали на допросы правоохранительные органы Украины.

В первой, сокращенной версии фильма Анны Стефан грузины заявили, что в украинский аэропрорт они прибыли по поддельным документам, где их якобы встречал и провел без погранкотнтроля Андрей Парубий.

Тогда же были показаны скан-копии неких авиабилетов, которые якобы подтверждают их прибытие в Украину в дни Майдана. Все трое утверждают, что доставкой оружия разным группам снайперов, которые располагались в отеле "Украина", а также в Консерватории, якобы занимался нардеп Сергей Пашинский, от которого, по словам одного из грузинов, в какой-то момент поступила команда стрелять и по силовикам, и по митингующим для создания провокации массовой бойни на Майдане. Также, по их словам, в моменты перестрелок Пашинский находился якобы в Консерватории с автоматом, тогда как сотник Майдана Владимир Парасюки вместе со своим отцом стрелял из винтовки.

Как утверждают герои фильма, причина, по которой они решили раскрыть информацию о своем участии в расстрелах Майдана для СМИ – якобы гибель шести их коллег при загадочных обстоятельствах, которые вместе с ними участвовали в событиях февраля 2014 года. Таким образом, герои фильма якобы намерены обезопасить себя.

После показа данного фильма Святошинский райсуд Киева, который рассматривает дело бывшего "Беркута", решил допросить грузинских снайперов в режиме видеоконференции. Трое фигурантов фильма уже сообщили о своем согласии давать официальные показания.

Видео: youtube.com/ILand TV

Как сообщала "Страна", адвокат Небесной сотни считает историю про "грузинских снайперов" фейком.

Напомним, что по мнению защиты бывших борцов "Беркута", власти пытаются сорвать неудобный для них допрос "грузинских снайперов".