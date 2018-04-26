"Батькивщина" возглавляет рейтинг партий, которые попадают в Верховную Раду в случае выборов в ближайшее воскресенье. Об этом говорят результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Если бы выборы в украинский парламент проводились в ближайшее воскресенье, то из всех респондентов 9,2% проголосовали бы за "Батькивщину", 6,1% - за "Оппозиционный блок", 5,9% - за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 5,7% - за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Фото: ratinggroup.ua

Радикальная партия Олега Ляшко может рассчитывать на 4,9% среди всех респондентов, партия "За життя" Вадима Рабиновича - 4,7%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 4,5%, "Самопомич" – 3,1%.

Партию "Свобода" готовы поддержать 2,3%, "Народный фронт" – 0,7% , "Наш край" – 0,3%.

При этом затруднились ответить на вопрос, за кого намерены голосовать, 17,4% респондентов, не приняли бы участие в выборах 20,3% опрошенных.

В то же время, если ориентироваться на тех, кто намерен голосовать на парламентских выборах, то в Верховную Раду прошли бы 7 политсил: "Батькивщина" - 12,7%, "Гражданская позиция" - 7,9%, "Оппозиционный блок" - 7,8%, "Слуга народа" В. Зеленского - 7,3%, "За життя" - 6,6%, Радикальная партия - 6,5%, "БПП "Солидарность" - 6,1%.

В украинский парламент могли бы пройти и восемь политических сил, если учитывать только ответы респондентов, которые придут на выборы и уже определились, за кого именно будут голосовать.

В этом случае "Батькивщину" поддерживают 15,6% респондентов, "Гражданскую позицию" - 9,7%, "Оппозиционный блок" - 9,6%, "Слугу народа" - 9,0%, "За життя" - 8,2%, Радикальную партию - 8,0%, "БПП "Солидарность" - 7,6%, "Самопомич" - 5,2%.

Уточняется, что исследование проводилось 10-22 апреля, методом интервью опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 1,5%.

Напомним, что в украинском парламенте 5-процентный барьер прохождения партии.

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