В Одессе разоблачили членов организованной преступной группировки. Они специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что двое жителей Одессы организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. Посылки они получали через сервисы международной почты.

По данным СБУ, в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы оружия для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в интернете.

"Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра.

Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда).

фото: facebook.com/SecurSerUkraine

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