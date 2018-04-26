В Днепре будут демонтировать остекление балконов и лоджий на фасадах исторических зданий. Такое решение принято на сессии местного горсовета 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что всего в городе реставрируют 10 таких фасадов.

также на сессии утвердили порядок компенсации расходов, связанных с демонтажными работами.

"Частично с балконов и лоджий уберем остекление, которое не включено в техническую документацию и портит внешний вид. Компенсации из городского бюджета будут выделять, чтобы поощрить людей добровольно демонтировать пластик и стекло", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что таким образом хотят повлиять и на жителей уже отреставрированных зданий, и на тех, чьи дома только готовят к ремонту.

Теперь депутаты соберут специальную комиссию, которая будет определять размер компенсации выдавать в каждом отдельном случае.

Ранее "Страна" писала о том, что в одесском доме, где Гоголь писал "Мертвые души", рухнула крыша.

Также мы сообщали, что во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка.