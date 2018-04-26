Свидетелем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет еще один принц
Принц Уильям приглашен быть свидетелем на свадьбе своего младшего брата, принца Гарри с актрисой Меган Маркл.
Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.
"Герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая", — указано в опубликованном сообщении.
Принц Гарри и звезда сериала "Suits" Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Они призвали гостей вместо подарков на свадьбу сделать благотворительные пожертвования.
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
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