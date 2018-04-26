На Керченском мосту из Крыма в Россию завершена укладка асфальтобетона на протяжении всех 19 километров автодорожной части моста.

Об этом сегодня сообщает официальный сайт проекта.

Строители Крымского моста уложили два слоя асфальтобетона толщиной 11 см на площади более 380 тысяч квадратных метров.

"Асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения", – говорится в сообщении.

Фото: most.life

Отмечается, что работы начались в июле 2017 года на пилотном участке на мостовых пролетах над островом Тузла. Строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см, а затем покрыть его верхним слоем асфальта толщиной 5 см.

Фото: most.life

Сейчас специалисты продолжают обустройство дороги, открытие движения легковых автомобилей и автобусов назначено на май. На мосту появятся дорожные знаки: всего их будет 61.

Кроме того, на участках сопряжения моста с подходами со стороны Краснодарского края и Республики Крым установят 2 информационных щита.

Ранее "Страна" писала, действительно ли треснул крымский мост. Видео.

Также названы сроки открытия Керченского моста для автомобилей.